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Число обнаруженных мертвых нерп в Дагестане выросло до 2,5 тыс.

Число обнаруженных мертвых нерп в Дагестане выросло до 2,5 тыс. Число обнаруженных мертвых краснокнижных нерп на побережье Каспийского моря в Дагестане увеличилось до 2,5 тыс. Подсчет количества погибших животных продолжается.
В регионе
4 декабря 2022 г. 21:10
Число обнаруженных мертвых нерп в Дагестане выросло до 2,5 тыс.

Число обнаруженных мертвых краснокнижных нерп на побережье Каспийского моря в Дагестане увеличилось до 2,5 тыс. Подсчет количества погибших животных продолжается.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном Telegram-канале министерства природных ресурсов и экологии региона.

"Вдоль всего побережья Каспийского моря на территории республики специалистами природоохранных структур продолжаются мероприятия по подсчету количества погибших тюленей. К сожалению, цифра значительно выросла и составляет на данный момент 2 500 особей. Тела обнаруживаются на разных локациях", - говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что большое количество тюленей обнаружено в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка.

"Это наиболее массовая гибель каспийской нерпы за последние десять лет. Причины будут установлены после проведения лабораторных исследований патологического материала мертвых животных", - добавили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Xəzər dənizi sahilində 2 500-ə yaxın ölü suiti tapılıb

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