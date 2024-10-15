Число международных наблюдателей на выборах в парламент Грузии бьет рекорды

Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 15 октября, для наблюдения за парламентскими выборами зарегистрировала 64 международные организации, что уже побило показатели всех парламентских выборов, проводимых с 2008 года.

Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 15 октября, для наблюдения за парламентскими выборами зарегистрировала 64 международные организации, что уже побило показатели всех парламентских выборов, проводимых с 2008 года.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Согласно статистике, в 2020 году за ходом парламентских выборов наблюдали 48 международных организаций, в 2016 – 55, в 2012 – 61, в 2008 – 62.

Отмечается, что регистрация международных наблюдательных организаций продлится до 22 октября. После завершения подачи заявок и проверок ЦИК Грузии опубликует на своей странице число наблюдателей от каждой организации.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.