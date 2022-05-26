О нас

Число ликвидированных в зоне операции Pençe Kilit террористов превысило 100

Число ликвидированных в зоне операции Pençe Kilit террористов превысило 100 Число террористов, нейтрализованных турецкой армией в зоне операции Pençe Kilit на севере Ирака с 18 апреля превысило 100. В числе последних ликвидирована группа боевиков, заблокированных спецназом в одной из пещер.
В регионе
26 мая 2022 г. 04:22
Число ликвидированных в зоне операции Pençe Kilit террористов превысило 100

Число террористов, нейтрализованных турецкой армией в зоне операции Pençe Kilit на севере Ирака с 18 апреля превысило 100. В числе последних ликвидирована группа боевиков, заблокированных спецназом в одной из пещер.

Как передает Report со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам совещания с участием командиров подразделений, задействованных в антитеррористической операции.

Глава оборонного ведомства Турции в сопровождении начальника Генштаба Яшара Гюлера, командующего сухопутными войсками Мусы Авсевера и командующего ВВС Хасана Кючюкакюза посетил Оперативный центр командования Сухопутных войск ВС Турции в провинции Хаккари на юго-востоке страны.

«Мы не оставили и не оставим без ответа гибель ни одного военного», - подчеркнул Акар, напомнив, что на днях на севере Ирака в стычке с террористами РКК погибли пять военнослужащих турецкой армии.

Министр подчеркнул решимость Анкары к полной ликвидации угрозы терроризма у границ Турции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Pençe Kilit" əməliyyat zonasında məhv edilən terrorçuların sayı 100-ü keçib

Другие новости из категории

Чавушоглу: Турция и Израиль готовы оценить возможность назначения послов двух стран
Чавушоглу: Турция и Израиль готовы оценить возможность назначения послов двух стран
25 мая 2022 г. 21:34
В Турции заявили, что Швеция и Финляндия не вступят в НАТО, пока не выполнят ее требования
В Турции заявили, что Швеция и Финляндия не вступят в НАТО, пока не выполнят ее требования
25 мая 2022 г. 21:23
Минобороны Украины: Россия держит в Черном море два корабля с ракетами Калибр
Минобороны Украины: Россия держит в Черном море два корабля с ракетами "Калибр"
25 мая 2022 г. 17:20
Кулеба: Запад не должен просить Украину уступить, а помочь выиграть войну
Кулеба: Запад не должен просить Украину уступить, а помочь выиграть войну
25 мая 2022 г. 16:57
Экс-главе Молдовы может грозить до 20 лет лишения свободы
Экс-главе Молдовы может грозить до 20 лет лишения свободы
25 мая 2022 г. 16:43
МИД России: Киев сам поставил переговоры на паузу
МИД России: Киев сам поставил переговоры на паузу
25 мая 2022 г. 16:36
Посол: Турция, Азербайджан и Грузия могут снимать совместные фильмы
Посол: Турция, Азербайджан и Грузия могут снимать совместные фильмы
25 мая 2022 г. 16:15
Гайдай: Ближайшая неделя станет решающей для Луганской области
Гайдай: Ближайшая неделя станет решающей для Луганской области
25 мая 2022 г. 15:54
Кулеба попросил Саудовскую Аравию помочь устранить топливный кризис в Украине
Кулеба попросил Саудовскую Аравию помочь устранить топливный кризис в Украине
25 мая 2022 г. 12:52
ООН: Война в Украине может привести к кризису и дефолту более 70 стран
ООН: Война в Украине может привести к кризису и дефолту более 70 стран
25 мая 2022 г. 12:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi