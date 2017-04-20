Число комиссий парламента Армении будет сокращено вдвое

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Принято решение о сокращении количества парламентских комиссий в Армении. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Жаманак".

В настоящее время в Нацсобрании Армении действует 12 постоянных комиссий.

"Не исключается, что в парламенте шестого созыва с 105-ю депутатами будет действовать всего шесть комиссий. Согласно регламенту парламента, состав постоянных комиссий должен учитывать позиции членов фракций, депутатских групп и других депутатов", - отмечает газета.

Ранее сообщалось, что, в частности, комиссию по евроинтеграции планируется объединить с комиссией по внешним сношениям, комиссию по правам человека - с комиссией по государственно-правовым вопросам, комиссию по сельскохозяйственным и экологическим вопросом - с комиссией по территориальному управлению и местному самоуправлению.

Информации о судьбе остальных комиссий нет.