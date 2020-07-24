Число инфицированных COVID-19 в России превысило 800 тысяч

Число случаев СOVID-19 в России превысило 800 тысяч, увеличившись на 5 811 за сутки

Число случаев СOVID-19 в России превысило 800 тысяч, увеличившись на 5 811 за сутки. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 5 811 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 477 (25,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 800 849 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.