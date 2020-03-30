Наверх

Число инфицированных коронавирусом в Армении продолжает расти

Число инфицированных коронавирусом в Армении продолжает расти

По положению на 11.00  30-го марта в Армении зафиксировано 482 подтвержденных случая коронавируса. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается на сайте Национального центра контроля и профилактики заболеваний Армении.

Таким образом, количество новых подтвержденных случаев составило 58.

По данным центра, 30 человек вылечились, три пациента скончались. Количество больных, проходящих лечение, составляет 449.

Накануне сообщалось о 424 случаях заражения коронавирусом в Армении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!