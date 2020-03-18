Число инфицированных коронавирусом в Армении превысило 100 - ОБНОВЛЕНО

Число новых случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 102.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил действующий в условиях чрезвычайного положения Армянский единый информационный центр.

"В Армении подтверждены 102 случая коронавируса", - говорится на странице центра в Facebook.

*** 12:01

Число инфицированных коронавирусом в Армении увеличилось до 84.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 150 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.