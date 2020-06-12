Число инфицированных COVID-19 в Армении превысило 15 тысяч

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 15 281. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения, по состоянию на 11 июня, в стране было 14 669 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 612 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса скончались 258 человек (плюс 13 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 86 (плюс 4 случаев за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 5 639. На лечении находятся 9 298 человек. Общее число проведенных тестов – 77 686.