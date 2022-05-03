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Число граждан России, выехавших в Азербайджан, увеличилось почти втрое

Число граждан России, выехавших в Азербайджан, увеличилось почти втрое С начала года резко увеличилось количество граждан России, посещающих Азербайджан. Если в первом квартале прошлого года нашу страну посетили 20 тысяч человек, то за аналогичный период 2022 года этот показатель составил 56 000 человек.
В регионе
3 мая 2022 г. 08:46
Число граждан России, выехавших в Азербайджан, увеличилось почти втрое

С начала года резко увеличилось количество граждан России, посещающих Азербайджан. Если в первом квартале прошлого года нашу страну посетили 20 тысяч человек, то за аналогичный период 2022 года этот показатель составил 56 000 человек.

Как передает Report, об этом сообщает сайт Федеральной службы безопасности РФ.

В службе признали, что количество граждан, покидающих Россию, резко увеличилось в январе-марте 2022 года. Так, поток граждан в Грузию увеличился почти в пять раз (38 тысяч).

Также замечен значительный рост выезжающих в Узбекистан (53 тысяч человек против 15 тысяч годом ранее) и Таджикистан (40 и 8 тысяч, соответственно).

Кроме того, значительно вырос поток россиян в исламские страны: в Бахрейн (почти три тысячи выехавших, в прошлом году только трое), в Египет (351 тысяча, в прошлом году – 16 тысяч), в Саудовскую Аравию (пять тысяч, в прошлом году 45 человек), в ОАЭ (263 тысячи, в прошлом году 115 тысяч), в Ливан (810 против 110 в прошлом году).

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Версия на английском языке Number of Russian citizens travelling to Azerbaijan triples 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana gələn Rusiya vətəndaşlarının sayı təxminən 3 dəfə artıb

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