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Число госпитализированных после ЧП "Листвяжной" выросло до 58 человек

Число госпитализированных после ЧП "Листвяжной" выросло до 58 человек Число госпитализированных в результате взрыва на шахте "Листвяжная" в Кузбассе увеличилось до 58 человек.
В регионе
27 ноября 2021 г. 11:15
Число госпитализированных после ЧП Листвяжной выросло до 58 человек

Число госпитализированных в результате взрыва на шахте "Листвяжная" в Кузбассе увеличилось до 58 человек.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"В данный момент в стационарах находятся 58 человек", - сказали в пресс-службе правительства Кемеровской области.

10.33

Число пострадавших горноспасателей во время поисково-спасательной операции на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области выросло до 15 человек, они все находятся в больнице.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил начальник Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС России Александр Апальков.

"Сейчас 15 горноспасателей лежат в больнице. У всех отравление окисью углерода", - сказал он на встрече с семьями погибших горноспасателей.

Апальков уточнил, что все они шли по одному маршруту для поиска пропавших шахтеров. "Всего на этом маршруте находились 32 человека. Пятеро из них погибли, 15 пострадали", - сказал он.

Авария на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошла 25 ноября. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Ранее сообщалось о 12 госпитализированных горноспасателях. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.

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Версия на азербайджанском языке “Listvyajnaya” şaxtasında zərər çəkmiş xilasedicilərin sayı 15 nəfərə çatıb

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