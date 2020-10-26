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Число больных коронавирусом в Грузии перевалило за 30 тыс.

Число больных коронавирусом в Грузии перевалило за 30 тыс. В настоящее время на карантине находятся 3 769 человек
В регионе
26 октября 2020 г. 11:10
Число больных коронавирусом в Грузии перевалило за 30 тыс.

Еще у 1 872 человек диагностировали коронавирус в Грузии за прошедшие сутки, 603 вылечились и 14 пациентов скончались.

Как сообщает местное бюро Report, об этом было объявлено на специальном официальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в соседней стране достигло 30 303. Число вылеченных составило 11 370 человек, а умерших - 215.

В настоящее время на карантине находятся 3 769 человек, на стационарном лечении - 3 832, еще 2 249 заболевших лечатся в специальных отелях.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların sayı 30 mini ötdü

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