Число больных коронавирусом в Армении за две недели выросло на 23%

Число больных коронавирусом выросло на 23% в Армении за последние две недели.

Число больных коронавирусом выросло на 23% в Армении за последние две недели.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщила замдиректора Национального центра по профилактике и предупреждению заболеваний Минздрава Армении Гаяне Саакян, руководящая национальной программой иммунопрофилактики.

По ее словам, в Армении ситуация с коронавирусной болезнью относительно стабильная, но с начала августа наблюдается устойчивый рост заболевания.

"Больше всего случаев среди детей до 2 лет и лиц старше 60 лет", - отметила Саакян.

Вместе с тем она отметила, что процесс вакцинации проходит пассивно. В этот сезон в Армении ежедневно регистрировалось около 20–25 тыс. прививок, однако сейчас в день делают 300-500 вакцинаций. Саакян добавила, что количество желающих получить бустерную дозу также сократилось.