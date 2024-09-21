Число арестованных после стрельбы у офиса Wildberries в Москве достигло 19 человек

Мещанский суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток 13 человек после стрельбы у офиса Wildberries в центре города.

Мещанский суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток 13 человек после стрельбы у офиса Wildberries в центре города.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее Тверской суд арестовал шестерых человек за аналогичное правонарушение.

Таким образом, общее число административно арестованных по делу составило 19 человек.

Как сообщалось, 18 сентября 2024 года в офисе онлайн-магазина Wildberries, расположенном в Романовом переулке Москвы, произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов. От полученных повреждений два человека скончались.