Число арестованных по делу о пожаре на курорте в Турции возросло до 18

Число арестованных в рамках расследования дела о пожаре в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу возросло до 18.

Число арестованных в рамках расследования дела о пожаре в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу возросло до 18.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал A haber , суд в воскресенье постановил дополнительно взять под стражу заместителя мэра Болу Седата Гюленера, заместителя начальника пожарной охраны Кенана Джошкуна и сотрудника пожарной охраны Ирфана Ачара. Они арестованы и в таком статусе будут фигурировать в расследовании.

Также следователи задержали четырех подозреваемых. В дальнейшем число задержанных выросло, среди них оказались владелец и управляющий гостиницы, несколько служащих и местных чиновников. Для части из них прокуратура запросила меру пресечения в виде ареста, которую одобрил суд.

Расследование по этому резонансному делу, как отмечает телеканал, набирает обороты и становится все более масштабным. В ходе следствия был задержан и архитектор гостиницы, но после дачи показаний он был отпущен.