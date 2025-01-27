Число арестованных по делу о пожаре на курорте в Турции возросло до 18

Число арестованных в рамках расследования дела о пожаре в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу возросло до 18.
Как сообщает
Также следователи задержали четырех подозреваемых. В дальнейшем число задержанных выросло, среди них оказались владелец и управляющий гостиницы, несколько служащих и местных чиновников. Для части из них прокуратура запросила меру пресечения в виде ареста, которую одобрил суд.
Расследование по этому резонансному делу, как отмечает телеканал, набирает обороты и становится все более масштабным. В ходе следствия был задержан и архитектор гостиницы, но после дачи показаний он был отпущен.