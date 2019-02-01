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    Численность населения Турции превысила 82 млн человек

    © Anadolu

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Численность населения Турции достигла 82 млн 3 тыс. 882 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом говорится в отчете Управления статистики страны под названием "Адресная система регистрации населения - итоги 2018 года". 

    По сравнению с 2017 годом, в 2018 году население страны увеличилось на 1 млн 193 тыс. 357 человек.

    Численность мужчин в стране составила 41 млн 138 тыс. 980 человек (50,2%), женщин - 40 млн 863 тыс. 902 человек (49,2%). 

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