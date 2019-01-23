Численность населения России сократилась впервые за 10 лет

Баку. 23 ярваря. REPORT.AZ/ Число жителей России на 1 января 2019 года составило 146,794 млн человек, снизившись за год на 86 тыс. человек. Это первое сокращение населения России за 10 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие данные опубликованы в среду на сайте Росстата.

На 1 января 2019 года население России составляло 146,794 млн человек. Годом ранее аналогичный показатель составлял 146,880 млн человек. Таким образом, за год население России сократилось примерно на 86 тыс. человек.

Согласно данным на сайте Росстата, это первое сокращение населения России за 10 лет. Так, в 2009 году оно сократилось примерно на 100 тыс., однако далее год за годом росло.

Тем не менее население Москвы за последний год выросло примерно на 124 тыс. человек - с 12,506 до 12,630 млн человек.