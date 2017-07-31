Численность населения Армении уменьшилась

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Численность населения Армении снизилась на 15,2 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы страны.

По информации, численность постоянного населения Армении по данным текущего учета на основе переписи населения 2011 года на 1 июля 2017 года составила 2 979,9 тыс. человек.

Численность населения Армении по состоянию на 1 июля 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась на 15,2 тыс. человек.

За январь-июнь 2017 года число родившихся в стране детей снизилось на 6,6% до 17 169. При этом число смертных случаев за отчётный период выросло на 2,1%, составив 14 709.