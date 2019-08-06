Численность населения Армении продолжает сокращаться. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Жоховурд".

"Согласно опубликованным Статистическим комитетом Армении данным, по состоянию на июнь этого года численность постоянного населения Армении составляла 2 млн. 961 тысяч 600 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель уменьшился на 8200 человек. Численность постоянного населения в основном уменьшилась в селах и городах областей", - пишет газета.

Отмечается, что кроме сокращения численности населения снизилась также рождаемость.