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Чиновникам Армении закроют лазейку для занятия бизнесом

Чиновникам Армении закроют лазейку для занятия бизнесом В Армении чиновники, имеющие предприятия, должны будут сдавать их в доверительное управление только профильным консалтинговым компаниям. Проект о внесении соответствующих изменений в закон "Об общественной службе" представил в парламенте замминистра юстиц
В регионе
9 апреля 2024 г. 15:44
Чиновникам Армении закроют лазейку для занятия бизнесом

В Армении чиновники, имеющие предприятия, должны будут сдавать их в доверительное управление только профильным консалтинговым компаниям. Проект о внесении соответствующих изменений в закон "Об общественной службе" представил в парламенте замминистра юстиции Карен Карапетян.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

По его словам, поступая на государственную службу, чиновники, имеющие бизнес, и сейчас должны сдавать его в доверительное управление, но в ряде случаев (хотя и не всегда) кто-то из их родных или друзей регистрируется как индивидуальный предприниматель, который и становится фиктивным управляющим.

Чтобы закрыть эту лазейку, сдавать бизнес в управление можно будет только финансовым компаниям, которые прошли государственную регистрацию.

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