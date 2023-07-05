Четыре страны подали иск в Международный суд ООН из-за сбитого в Иране самолета

Украина, Великобритания, Канада и Швеция подали совместный иск против Ирана в Международный суд ООН из-за крушения украинского пассажирского самолета, сбитого в 2020 году при вылете из аэропорта Тегерана.

Украина, Великобритания, Канада и Швеция подали совместный иск против Ирана в Международный суд ООН из-за крушения украинского пассажирского самолета, сбитого в 2020 году при вылете из аэропорта Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении дипломатических ведомств этих государств, опубликованном на сайте МИД Украины.

"Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство [Великобритании и Северной Ирландии], сделали важный шаг в наших совместных усилиях, чтобы обеспечить привлечение Ирана к ответственности за то, что рейс PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был незаконно сбит", - говорится в заявлении.

В документе напоминается, что Иран не ответил на требование четырех стран о создании арбитража для разрешения этого спора, направленное 28 декабря 2022 года. "Как следствие, на этой неделе в Гааге мы совместно подали иск в Международный суд ООН, тем самым начав производство против Ирана в связи с нарушением Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 года", - гласит заявление.

В нем говорится, что "Иран, среди прочих нарушений, не принял все возможные меры, чтобы предотвратить уничтожение самолета рейса PS752 членами его вооруженных сил", а также "не смог провести полное, прозрачное и беспристрастное досудебное расследование и судебное разбирательство в соответствии с международными стандартами".

Подавшие иск государства требуют, чтобы Международный суд ООН обязал Иран публично признать, что его действия противоречили международному праву, извинился перед семьями погибших, принял меры по предотвращению подобных инцидентов, осуществил судебное преследование подозреваемых по делу о сбитом самолете, включая их экстрадицию, и выплатил странам, граждане которых погибли в результате инцидента с украинским самолетом, компенсацию ущерба, понесенного жертвами и их семьями.

По решению суда, они должны выплатить родным жертв компенсацию в размере 150 тыс. долларов за каждого погибшего.