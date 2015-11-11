Четыре иностранца задержаны в Турции по подозрению в причастности к ИГИЛ

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Четверо граждан иностранных государств, среди которых подданный Франции, были задержаны в Турции по подозрению в причастности к террористической группировке "ИГИЛ".

ак сообщает в среду агентство DHA, гражданин Франции африканского происхождения Мехдибенд Саид задержан в городе Измир на западе Турции по подозрению в террористической деятельности. По информации источников агентства в правоохранительных органах, Саид является боевиком ИГ и прибыл из Сирии с целью осуществления терактов в Турции. Для изменения своей внешности он осуществил процедуру пересадки волос и готовился к пластической операции. В настоящее время Саида допрашивают сотрудники сил безопасности с целью установления его контактов в Турции.

Кроме того, в провинции Килис на юго-востоке Турции были задержаны трое иностранцев, планировавших нелегально перейти границу с Сирией и примкнуть к "ИГИЛ", сообщается в заявлении администрации провинции в среду. Ведется расследование. О гражданстве задержанных информации нет.