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Четыре группы спасателей вышли к предполагаемому месту жесткой посадки вертолета Раиси

Четыре группы спасателей вышли к предполагаемому месту жесткой посадки вертолета Раиси По меньшей мере четыре группы спасателей приблизились к предполагаемому месту жесткой посадки вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.
В регионе
19 мая 2024 г. 21:18
Четыре группы спасателей вышли к предполагаемому месту жесткой посадки вертолета Раиси

По меньшей мере четыре группы спасателей приблизились к предполагаемому месту жесткой посадки вертолета с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.

Как передает Report, об этом сообщила глава оперативного штаба Иранского общества Красного Полумесяца Разия Алишунди.

"Четыре группы уже подошли к тем координатам, которые считаются местом происшествия", - отметила Алишунди в эфире телеканала IRIB. По ее словам, всего в поисковых работах задействованы 46 оперативных групп, собаки-спасатели. Также к предполагаемому месту происшествия направился глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

Как отмечает иранское агентство Mehr, информации о погибших или пострадавших от прибывших на место спасателей пока нет. По информации Mehr, "причиной крушения президентского вертолета могли быть плохие погодные условия".

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