Четыре гражданина Таджикистана пострадали при конфликте на границе с Кыргызстаном

Четверо таджикистанцев пострадали при конфликте местных жителей на границе с Кыргызстаном, в настоящее время ситуация стабилизирована, представители властей двух стран выясняют обстоятельства.

Четверо таджикистанцев пострадали при конфликте местных жителей на границе с Кыргызстаном, в настоящее время ситуация стабилизирована, представители властей двух стран выясняют обстоятельства.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

"В результате получили повреждения три машины и четверо граждан Таджикистана получили легкие травмы", - говорится в сообщении ГКНБ, распространенном информагентством Ховар.

По данным ведомства, конфликт произошел 24 июля вечером. "Свадебный кортеж жителей селения Ворух из восьми машин ехал в сторону города Исфара. При приближении к селу Оксой гражданин Кыргызстана, который в нетрезвом состоянии вел машину и по причине того, что этот кортеж ему якобы помешал, перекрыл ему дорогу. Выйдя из машины, он начал кидать камни в граждан Таджикистана", - отметили в комитете.

В ГНКБ добавили, что на место после конфликта приехали представители правоохранительных органов двух государств и провели переговоры, в результате которых инцидент был исчерпан. "Ситуация на государственной границе между Таджикистаном и Кыргызстаном стабильная. Двусторонняя совместная комиссия определяет основные причины и факторы конфликта между гражданами двух стран", - сообщили в комитете.