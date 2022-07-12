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Четыре города Азербайджана и Грузии станут побратимами

Четыре города Азербайджана и Грузии станут побратимами Азербайджанские города Шамкир, Агстафа, Гёйгёль и Дашкесан станут побратимами с грузинскими городами Марнеули, Гардабани, Болниси и Дманиси.
В регионе
12 июля 2022 г. 17:50
Четыре города Азербайджана и Грузии станут побратимами

Азербайджанские города Шамкир, Агстафа, Гёйгёль и Дашкесан станут побратимами с грузинскими городами Марнеули, Гардабани, Болниси и Дманиси.

Об этом грузинскому бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в Грузии.

Меморандумы о побратимстве будут подписаны 13 июля в рамках организованного посольством визита в Азербайджан делегации во главе с губернатором региона Квемо Картли Георгием Дохтуришвили.

В состав делегации войдут заместители губернатора, а также мэры городов Квемо Картли, Рустави, Болниси, Гардабани, Дманиси, Тетрицкаро, Марнеули и Цалки, а также другие официальные лица.

В рамках визита также пройдут встречи в ряде государственных структур.

Отметим, что посольство Азербайджана в Грузии в июле прошлого года организовало визит мэра Тбилиси Кахи Каладзе в Баку, в рамках которого 13 июля между Баку и Тбилиси был подписан Меморандум о побратимстве.

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Версия на английском языке Four cities of Azerbaijan and Georgia to be twinned
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Gürcüstanın dörd şəhəri qardaşlaşacaq 

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