Четыре города Азербайджана и Грузии станут побратимами

Азербайджанские города Шамкир, Агстафа, Гёйгёль и Дашкесан станут побратимами с грузинскими городами Марнеули, Гардабани, Болниси и Дманиси.

Азербайджанские города Шамкир, Агстафа, Гёйгёль и Дашкесан станут побратимами с грузинскими городами Марнеули, Гардабани, Болниси и Дманиси.

Об этом грузинскому бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в Грузии.

Меморандумы о побратимстве будут подписаны 13 июля в рамках организованного посольством визита в Азербайджан делегации во главе с губернатором региона Квемо Картли Георгием Дохтуришвили.

В состав делегации войдут заместители губернатора, а также мэры городов Квемо Картли, Рустави, Болниси, Гардабани, Дманиси, Тетрицкаро, Марнеули и Цалки, а также другие официальные лица.

В рамках визита также пройдут встречи в ряде государственных структур.

Отметим, что посольство Азербайджана в Грузии в июле прошлого года организовало визит мэра Тбилиси Кахи Каладзе в Баку, в рамках которого 13 июля между Баку и Тбилиси был подписан Меморандум о побратимстве.