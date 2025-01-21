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Четыре человека задержаны в связи с пожаром на горнолыжном курорте в Турции

Четыре человека задержаны в связи с пожаром на горнолыжном курорте в Турции В Турции задержали четырех человек, в том числе администратора отеля после пожара в отеле в центре горнолыжного курорта Карталкая.
В регионе
21 января 2025 г. 17:29
Четыре человека задержаны в связи с пожаром на горнолыжном курорте в Турции

В Турции задержали четырех человек, в том числе администратора отеля после пожара в отеле в центре горнолыжного курорта Карталкая.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber.

Губернатор провинции Болу Абдулазиз Айдын рассказал о начале прокурорской проверки. Он отметил, что специалистам предстоит установить причину происшествия.

"В рамках расследования, в котором участвует шесть прокуроров, были задержаны четыре человека, в том числе владелец гостиницы", - сообщил глава Минюста Йылмаз Тунч.

Отметим, что глава МВД Али Ерликая в ходе брифинга заявил о том, что при пожаре 66 человек погибли, 51 пострадал.

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Версия на английском языке 4 detained in Türkiye over devastating hotel fire
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə hoteldə baş verən yanğınla əlaqədar 4 nəfər saxlanılıb

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