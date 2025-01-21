Четыре человека задержаны в связи с пожаром на горнолыжном курорте в Турции

В Турции задержали четырех человек, в том числе администратора отеля после пожара в отеле в центре горнолыжного курорта Карталкая.

В Турции задержали четырех человек, в том числе администратора отеля после пожара в отеле в центре горнолыжного курорта Карталкая.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber.

Губернатор провинции Болу Абдулазиз Айдын рассказал о начале прокурорской проверки. Он отметил, что специалистам предстоит установить причину происшествия.

"В рамках расследования, в котором участвует шесть прокуроров, были задержаны четыре человека, в том числе владелец гостиницы", - сообщил глава Минюста Йылмаз Тунч.

Отметим, что глава МВД Али Ерликая в ходе брифинга заявил о том, что при пожаре 66 человек погибли, 51 пострадал.