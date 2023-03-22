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Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве Двое взрослых и двое детей погибли в результате пожара в частном доме в новой Москве.
В регионе
22 марта 2023 г. 02:30
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве

Двое взрослых и двое детей погибли в результате пожара в частном доме в новой Москве.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в московской прокуратуре.

"Ночью 21 марта в частном жилом доме в поселении Вороновское в новой Москве произошел пожар. После ликвидации возгорания в квартире обнаружены тела четверых людей, в том числе двух малолетних - 3-летнего мальчика и 4-летней девочки", - сообщили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

"Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки контролируются прокуратурой", - подчеркнули в ведомстве.

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