Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве

Двое взрослых и двое детей погибли в результате пожара в частном доме в новой Москве.

Двое взрослых и двое детей погибли в результате пожара в частном доме в новой Москве.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в московской прокуратуре.

"Ночью 21 марта в частном жилом доме в поселении Вороновское в новой Москве произошел пожар. После ликвидации возгорания в квартире обнаружены тела четверых людей, в том числе двух малолетних - 3-летнего мальчика и 4-летней девочки", - сообщили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

"Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки контролируются прокуратурой", - подчеркнули в ведомстве.