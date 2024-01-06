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Четыре человека в Самаре пострадали при взрыве газового баллона в квартире

Четыре человека в Самаре пострадали при взрыве газового баллона в квартире Из-за взрыва баллона с газом в квартире в Самаре пострадали четверо мужчин.
В регионе
6 января 2024 г. 17:43
Четыре человека в Самаре пострадали при взрыве газового баллона в квартире

Из-за взрыва баллона с газом в квартире в Самаре пострадали четверо мужчин.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило Главное управление МЧС России по Самарской области.

"В 13:13 6 января поступило сообщение о том, что при проведении работ по монтажу натяжного потолка произошел хлопок газового баллона (пропан, объем 5 л), без последующего горения, в однокомнатной квартире многоквартирного жилого дома...", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в МЧС добавили, что несущие конструкции здания не повреждены, погибших нет. В результате случившегося госпитализированы четверо.

"В целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 50 человек", - указали в ведомстве.

На месте происшествия работают 15 человек и пять единиц техники, причина произошедшего выясняется.

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