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    Четыре человека утонули в Каспийском море в Дагестане

    К поискам привлечены 21 человек и две единицы техники

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Спасатели в Дагестане начали поиски после получения информации о четырех утонувших в Каспийском море людях, передает Report со ссылкой на "Интерфакс". 

    "По предварительной информации, утонули четыре человека. Проводятся поисково-спасательные работы", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

    Он добавил, что информация уточняется.

    К поискам привлечены 21 человек и две единицы техники.

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