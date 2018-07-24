Четыре человека утонули в Каспийском море в Дагестане

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Спасатели в Дагестане начали поиски после получения информации о четырех утонувших в Каспийском море людях, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"По предварительной информации, утонули четыре человека. Проводятся поисково-спасательные работы", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Он добавил, что информация уточняется.

К поискам привлечены 21 человек и две единицы техники.