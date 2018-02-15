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    Четыре человека пострадали во время столкновений у суда в Киеве

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Четыре человека пострадали во время столкновений у здания суда в Киеве, где избирали меру пресечения мэру Одессы. 

    Как передает Report, об этом сообщает сайт телеканала "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") со ссылкой на Тараса Логинова - координатора отрядов Красного креста, дежуривших на месте событий.

    "Четыре человека пострадали, двое с травмами головы, у девушки травма живота и у полицейского пулевое ранение", - сообщил Логинов.

    Соломенский районный суд Киева сегодня отказался арестовать и отпустил под поручительство мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в хищении госсредств. Суд отпустил мэра под поручительство депутата Верховной рады Дмитрия Голубова.

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