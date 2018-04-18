Четыре человека пострадали при нападении ученика на школу в Башкирии - ВИДЕО

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Четыре человека доставлены в больницу после инцидента в школе башкирского города Стерлитамак.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава республики Светлану Кускарбекову.
«По нашей информации, четверо пострадавших доставлены в больницу города Стерлитамака, из них трое детей. Состояние всех оценивается как средней тяжести. Характер травм уточняется», — заявила Кускарбекова.
По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, нанес ножевое ранение учителю. Затем разлил горючее вещество и поджег учебный класс. В настоящее время он задержан.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов выехал на место происшествия.
Tural AsadiАвтор новости
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