Четыре человека пострадали при нападении ученика на школу в Башкирии - ВИДЕО

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Четыре человека доставлены в больницу после инцидента в школе башкирского города Стерлитамак.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава республики Светлану Кускарбекову.

«По нашей информации, четверо пострадавших доставлены в больницу города Стерлитамака, из них трое детей. Состояние всех оценивается как средней тяжести. Характер травм уточняется», — заявила Кускарбекова.

По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, нанес ножевое ранение учителю. Затем разлил горючее вещество и поджег учебный класс. В настоящее время он задержан.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов выехал на место происшествия.