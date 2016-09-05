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    Четыре человека погибли в результате пожара в Омске

    Предварительная причина пожара - замыкание электропроводки

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Трое мужчин и одна женщина погибли на пожаре в одном из дачных домов Омска.

    Как передает Report, об этом сообщилла ТАСС пресс-служба Управления МВД России по Омской области.

    "После ликвидации пожара в дачном доме в микрорайоне Крутая Горка г. Омска были обнаружены тела трех мужчин и одной женщины. Предварительная причина пожара - замыкание электропроводки.

    На месте трагедии работает следственно-оперативная группа", - уточнили в ведомстве.

    К тушению привлекались пять человек и две единицы техники.

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