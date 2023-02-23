Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета в Казахстане

При жесткой посадке вертолета "Казавиаспас" в Западно-Казахстанской области погибли четыре человека.

При жесткой посадке вертолета "Казавиаспас" в Западно-Казахстанской области погибли четыре человека.

Как пепедает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом сообщили в Комитете гражданской авиации этой страны.

"По последним данным, поисковая группа МЧС добралась до вертолета. Погибли 4 человека, 2 пострадали. Комитет гражданской авиации выражает соболезнование родным и близким погибших граждан", - говорится в сообщении.

23 февраля в 15:50 (местное время) в 6 км от населенного пункта Чапурино Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АМТ 2022 года выпуска АО “Казавиаспас”.

Вертолет совершал облет трубопровода по заказу АО “Казтрансойл”, на борту находилось 5 членов экипажа и 2 пассажира.

Департаментом по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте министерства индустрии и инфраструктурного развития будет проведено расследование.