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Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета в Казахстане

Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета в Казахстане При жесткой посадке вертолета "Казавиаспас" в Западно-Казахстанской области погибли четыре человека.
В регионе
23 февраля 2023 г. 18:21
Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета в Казахстане

При жесткой посадке вертолета "Казавиаспас" в Западно-Казахстанской области погибли четыре человека.

Как пепедает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом сообщили в Комитете гражданской авиации этой страны.

"По последним данным, поисковая группа МЧС добралась до вертолета. Погибли 4 человека, 2 пострадали. Комитет гражданской авиации выражает соболезнование родным и близким погибших граждан", - говорится в сообщении.

23 февраля в 15:50 (местное время) в 6 км от населенного пункта Чапурино Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АМТ 2022 года выпуска АО “Казавиаспас”.

Вертолет совершал облет трубопровода по заказу АО “Казтрансойл”, на борту находилось 5 членов экипажа и 2 пассажира.

Департаментом по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте министерства индустрии и инфраструктурного развития будет проведено расследование.

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Версия на английском языке Four killed and two injured in Kazakhstan helicopter crash
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda helikopter qəzaya uğrayıb, 4 nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb

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