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Четыре человека погибли при пожаре в двухэтажном доме в Иркутской области РФ

Четыре человека погибли при пожаре в двухэтажном доме в Иркутской области РФ Пожар в дачном доме в воскресенье ночью унес жизни четырех человек в Усть-Илимске Иркутской области РФ.
В регионе
23 апреля 2023 г. 08:37
Четыре человека погибли при пожаре в двухэтажном доме в Иркутской области РФ

Пожар в дачном доме в воскресенье ночью унес жизни четырех человек в Усть-Илимске Иркутской области РФ.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"В ходе тушения пожара огнеборцами внутри горящего дома были обнаружены погибшие: трое взрослых и ребенок", - говорится в сообщении.

Информация о загоревшихся дачном доме и надворных постройках на Народной улице поступила от очевидцев около 03:00 (23:00 субботы по Баку). На момент прибытия пожарных деревянный двухэтажный дом был полностью охвачен огнем, горели сарай и теплица. Общая площадь пожара составляла 60 кв. м. Ликвидация пожара и его последствий продолжалась до утра.

На месте работают дознаватели МЧС, устанавливают причину возгорания.

По факту возбуждено уголовное дело.

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