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Четвертый раунд российско-украинских переговоров состоится в Беларуси

Четвертый раунд российско-украинских переговоров состоится в Беларуси Четвертый раунд российско-украинских переговоров состоится на территории Белоруссии в ближайшее время.
В регионе
7 марта 2022 г. 23:06
Четвертый раунд российско-украинских переговоров состоится в Беларуси

Четвертый раунд российско-украинских переговоров состоится на территории Беларуси в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил член делегации РФ, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после окончания третьего раунда переговоров.

"Было бы наивно предполагать, что сегодня будет что-либо подписано, это объемные материалы. Безусловно, в самое ближайшее время работа по этим документам будет продолжена. Итак, следующий, четвертый раунд состоится на территории Беларуси в самое ближайшее время", - сказал Слуцкий. Он добавил, что не может назвать точной даты, но "она будет определена в ближайшее время".

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