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Четверо высокопоставленных грузинских судей попали под санкции США

Четверо высокопоставленных грузинских судей попали под санкции США США ввели санкции против четырех действующих грузинских судей в связи с их участием в коррупционной деятельности.
В регионе
5 апреля 2023 г. 23:14
Четверо высокопоставленных грузинских судей попали под санкции США

США ввели санкции против четырех действующих грузинских судей в связи с их участием в коррупционной деятельности.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, с которым ознакомила грузинскую общественность в видеообращении посол США в Грузии Келли Дегнан.

Под санкции попали судьи Михаил Чинчаладзе, Леван Мурусидзе, Ираклий Шенгелия и Валериана Церцвадзе.

"Упомянутые судьи злоупотребляли своим положением на постах председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии, нанеся тем самым ущерб законности и доверию общества к судебной системе Грузии", - заявил Блинкен.

США отказывают в выдаче американских виз этим судьям, а также членам их семей.

Попавшие под санкции судьи занимали высокие посты в судебной системе при президентстве Михаила Саакашвили, а также работают при действующих властях.

Пожизненный судья Апелляционного суда Грузии Мурусидзе назвал решение Госдепа попыткой "подчинить грузинский суд и грузинское правосудие США".

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın dörd hakimi ABŞ-ın sanksiyalarına məruz qalıb

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