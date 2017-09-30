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    Четверо турецких военных погибли при столкновении с членами ПКК

    Еще восемь сотрудников сил безопасности получили ранения в ходе операции против членов РПК в районе Догубаязит

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Двое военных и два сотрудника местной службы безопасности погибли в провинции Агры на востоке Турции в столкновениях с террористами ПКК.

    Как сообщает Report, об этом передает агентство Anadolu cо ссылкой на губернатора провинции Сулеймана Эльбаны.

    Сообщается, что еще восемь сотрудников сил безопасности получили ранения в ходе операции против членов ПКК в районе Догубаязит. Она была начата после того, как курдские повстанцы напали на беженцев из Афганистана, убив трех и ранив семь мигрантов.

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