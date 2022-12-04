Четверо иранцев казнены по обвинению в сотрудничестве с израильской разведкой

Смертные приговоры в отношении четверых человек, признанных виновными в сотрудничестве с израильской разведкой, привели в исполнение в воскресенье в Иране.

Смертные приговоры в отношении четверых человек, признанных виновными в сотрудничестве с израильской разведкой, привели в исполнение в воскресенье в Иране.

Как передает Report, об этом заявляет межарабский телеканал Al Arabiya .

"Этим утром исполнены приговоры в отношении четверых основных участников группы, связанной с сионистской разведывательной службой", - приводит телеканал выдержку из сообщения, размещенного на портале, который работает под эгидой министерства юстиции Ирана.

Еще трое фигурантов получили сроки от пяти до десяти лет тюремного заключения. Их обвинили в подрыве национальной безопасности Ирана, соучастии в похищениях, незаконном владении оружием, организации диверсий на ядерных объектах Ирана, а также в убийствах, в том числе и иранских ученых.