О нас

Четверо иранцев казнены по обвинению в сотрудничестве с израильской разведкой

Четверо иранцев казнены по обвинению в сотрудничестве с израильской разведкой Смертные приговоры в отношении четверых человек, признанных виновными в сотрудничестве с израильской разведкой, привели в исполнение в воскресенье в Иране.
В регионе
4 декабря 2022 г. 12:22
Четверо иранцев казнены по обвинению в сотрудничестве с израильской разведкой

Смертные приговоры в отношении четверых человек, признанных виновными в сотрудничестве с израильской разведкой, привели в исполнение в воскресенье в Иране.

Как передает Report, об этом заявляет межарабский телеканал Al Arabiya.

"Этим утром исполнены приговоры в отношении четверых основных участников группы, связанной с сионистской разведывательной службой", - приводит телеканал выдержку из сообщения, размещенного на портале, который работает под эгидой министерства юстиции Ирана.

Еще трое фигурантов получили сроки от пяти до десяти лет тюремного заключения. Их обвинили в подрыве национальной безопасности Ирана, соучастии в похищениях, незаконном владении оружием, организации диверсий на ядерных объектах Ирана, а также в убийствах, в том числе и иранских ученых.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dörd iranlı İsrail kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıqda ittiham edilərək edam edilib

Самое читаемое

В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
2 декабря 2022 г. 17:27
Объявлен прогноз погоды на декабрь
Объявлен прогноз погоды на декабрь
1 декабря 2022 г. 09:50
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
30 ноября 2022 г. 15:56
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
29 ноября 2022 г. 11:55
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
29 ноября 2022 г. 09:26
Завершены ремонтные работы на еще одном участке дороги Баксол
ФотоЗавершены ремонтные работы на еще одном участке дороги "Баксол"
28 ноября 2022 г. 14:00
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
30 ноября 2022 г. 19:25
Названа дата прекращения вещания канала Disney в России
Названа дата прекращения вещания канала Disney в России
2 декабря 2022 г. 17:06
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
28 ноября 2022 г. 13:34
МЧС: При крушении самолета в Армении погибли граждане России
МЧС: При крушении самолета в Армении погибли граждане России
1 декабря 2022 г. 17:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi