 Наверх

Четверо граждан Азербайджана задержаны за незаконное пересечение границы Грузии

Четверо граждан Азербайджана задержаны за незаконное пересечение грани

За минувшее лето по обвинению в попытке незаконного пересечения и за незаконное пересечение государственной границы Грузии к уголовной ответственности привлекли 96 граждан разных стран.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Среди них было 15 граждан Турции, четыре гражданина Азербайджана, восемь граждан Индии, четыре гражданина Армении, пять граждан Марокко, пять граждан Ирака, один гражданин Афганистана, один гражданин Египта и восемь лиц без гражданства.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!