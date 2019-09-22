Четверо граждан Азербайджана задержаны за незаконное пересечение границы Грузии

За минувшее лето по обвинению в попытке незаконного пересечения и за незаконное пересечение государственной границы Грузии к уголовной ответственности привлекли 96 граждан разных стран.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Среди них было 15 граждан Турции, четыре гражданина Азербайджана, восемь граждан Индии, четыре гражданина Армении, пять граждан Марокко, пять граждан Ирака, один гражданин Афганистана, один гражданин Египта и восемь лиц без гражданства.