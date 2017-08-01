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    Четверо фигурантов дела "банды ГТА" убиты в перестрелке в Мособлсуде, ранен конвоир - ОБНОВЛЕНО

    Есть раненые, из суда прошла полная эвакуация

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Четверо фигурантов дела "банды GTA" убиты в результате перестрелки в Мособлсуде.

    Как передает Report, об этом РИА Новости сообщила адвокат Диана Татосова, которая ранее защищала одного из обвиняемых.

    "Дело передано в суд, но дежурный следователь ходит на заседание. Я говорила с руководителем следственной группы. По его данным, четверо из 11 подсудимых убиты", - сказала Д. Татосова.

    Наряду с этим отмечается, что один из подозреваемых ранил одного из конвоиров из огнестрельного оружия, который он, предположительно, отобрал у конвоира.

    ***15:36

    В Московском областном суде произошла перестрелка, есть раненые.

    Как передает Report, об этом РИА Новости сообщила адвокат Софья Рубасская.

    "В Мособлсуде произошла перестрелка, ранены сотрудники, видела раненую женщину-пристава", — отметила защитник, затруднившись сообщить другие подробности.

    По ее словам, она услышала не менее 20 выстрелов.

    В свою очередь пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова сообщила, что из суда прошла полная эвакуация сотрудников и посетителей, все заседания отложены, однако она не смогла уточнить причину ЧП.

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