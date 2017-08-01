Четверо фигурантов дела "банды ГТА" убиты в перестрелке в Мособлсуде, ранен конвоир - ОБНОВЛЕНО

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Четверо фигурантов дела "банды GTA" убиты в результате перестрелки в Мособлсуде.
Как передает Report, об этом РИА Новости сообщила адвокат Диана Татосова, которая ранее защищала одного из обвиняемых.
"Дело передано в суд, но дежурный следователь ходит на заседание. Я говорила с руководителем следственной группы. По его данным, четверо из 11 подсудимых убиты", - сказала Д. Татосова.
Наряду с этим отмечается, что один из подозреваемых ранил одного из конвоиров из огнестрельного оружия, который он, предположительно, отобрал у конвоира.
***15:36
В Московском областном суде произошла перестрелка, есть раненые.
Как передает Report, об этом РИА Новости сообщила адвокат Софья Рубасская.
"В Мособлсуде произошла перестрелка, ранены сотрудники, видела раненую женщину-пристава", — отметила защитник, затруднившись сообщить другие подробности.
По ее словам, она услышала не менее 20 выстрелов.
В свою очередь пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова сообщила, что из суда прошла полная эвакуация сотрудников и посетителей, все заседания отложены, однако она не смогла уточнить причину ЧП.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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