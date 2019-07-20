Четыре иранских сухогруза застряли в Бразилии без топлива

Четыре судна, принадлежащие государственной иранской компании Sapid, застряли в Бразилии после того, как остались без топлива.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, бразильская топливная компания Petrobras отказалась заправлять судна в связи с антииранскими санкциями.

Bildirilib ki, İrana aid gəmilərin Braziliayada yan almasına səbəb kimi yanacağın bitməsi göstərilib.

Речь идет о судах Delrubа, Ganj, Bavand и Termeh. В Petrobras заявили, что все четыре судна входят в санкционный список США, и в случае их заправки компания может понести серьезные убытки.

Сухогрузы были отправлены в Бразилию за кукурузой. Пятому сухогрузу, Daryabar, удалось заправиться и взять курс на Иран с грузом кукурузы, и на текущий момент он находится у берегов Южной Африки.