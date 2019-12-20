Четыре человека погибли и пять пострадали в ДТП под Оренбургом

Четыре человека погибли и пять пострадали при столкновении грузового автомобиля MAN с микроавтобусом под Оренбургом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, oб этом сообщает региональное управление МВД России.

“Прибывшими на место ДТП полицейскими предварительно установлено, что произошло столкновение пассажирского микроавтобуса, который направлялся в сторону города Бузулука, с автомобилем MAN с прицепом - он ехал во встречном направлении. В результате дорожного происшествия четыре пассажира микроавтобуса погибли, пять человек госпитализированы”.

В МВД уточнили, что авария произошла на трассе Оренбург -Самара.