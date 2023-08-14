Через Украину впервые с февраля 2022 года пролетел пассажирский самолет

Пассажирский чартерный самолет авиакомпании BBN Airlines пролетел по маршруту из Осло в Анталью через территорию Украины, войдя в бесполетную зону над страной.

Пассажирский чартерный самолет авиакомпании BBN Airlines пролетел по маршруту из Осло в Анталью через территорию Украины, войдя в бесполетную зону над страной.

Как передает Report, об этом сообщает NRK.

Сервис Flightradar24 зафиксировал факт того, что, пролетая над Румынией, самолет отклонился от маршрута и оказался в Украине. Но в самой авиакомпании не подтвердили это.

"Мы понимаем озабоченность, которую вызывает инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры для предотвращения подобных случаев", - заявили в авиакомпании.

Отмечается, что инцидент с самолетом Airbus A320-200 произошел 25 июля текущего года. Пилоты из-за непогоды вынуждены были изменить маршрут и отклонились от первоначального пути, войдя в воздушное пространство Украины.

NRK связывалось с Министерством обороны и Министерством иностранных дел Украины, но не получило ответа.