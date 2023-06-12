Череватый: ВСУ продвинулись до 700 м на Бахмутском направлении

ВС Украины продвинулись от 250 до 700 м на Бахмутском направлении.

ВС Украины продвинулись от 250 до 700 м на Бахмутском направлении.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.

По его словам, на Бахмутском направлении продолжаются бои, при этом украинские военные продолжают контратаковать там, где есть возможности.

"На флангах прошли от 250 до 700 м, сдвинув противника, при этом нанеся ему потери. Так, 66 российских военных уничтожены, 83 получили ранения, 3 попали в плен", - сказал спикер.

ВСУ также уничтожили две боевые машины пехоты ВС РФ, две боевые машины десанта, БТР, два самоходных миномета "Нона", гаубицу Д-30, противотанковый ракетный комплекс и полевой склад с боеприпасами.

Сообщается, что российские войска также пытаются контратаковать, но безрезультатно. Так, за эти сутки произошло всего три боестолкновения на Бахмутском направлении. Противник также 249 раз атаковал украинские позиции разными типами артиллерии и совершил два авианалета.