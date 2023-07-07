Череватый: ВСУ продвинулись более чем на километр на Бахмутском направлении

ВС Украины продвинулись более километра на Бахмутском направлении за последние сутки.

ВС Украины продвинулись более километра на Бахмутском направлении за последние сутки.

Как передает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Силы обороны продолжают (на Бахмутском направлении) удерживать инициативу, проводить штурмовые действия, продвигаться по северному и южному флангам. В частности, за последние сутки там пройдено более километра", - сказал он.

При этом, по его словам, ВС РФ оказывают сопротивление - 318 раз обстреливали позиции ВСУ ствольной и реактивной артиллерией, а также совершили три авианалета. В общей сложности произошло 7 боеприкосновений, в ходе которых был уничтожен 61 российский военнослужащий, еще 116 ранены и пятеро были взяты в плен.

ВСУ продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.