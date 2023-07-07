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Череватый: ВСУ продвинулись более чем на километр на Бахмутском направлении

Череватый: ВСУ продвинулись более чем на километр на Бахмутском направлении ВС Украины продвинулись более километра на Бахмутском направлении за последние сутки.
В регионе
7 июля 2023 г. 11:23
Череватый: ВСУ продвинулись более чем на километр на Бахмутском направлении

ВС Украины продвинулись более километра на Бахмутском направлении за последние сутки.

Как передает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Силы обороны продолжают (на Бахмутском направлении) удерживать инициативу, проводить штурмовые действия, продвигаться по северному и южному флангам. В частности, за последние сутки там пройдено более километра", - сказал он.

При этом, по его словам, ВС РФ оказывают сопротивление - 318 раз обстреливали позиции ВСУ ствольной и реактивной артиллерией, а также совершили три авианалета. В общей сложности произошло 7 боеприкосновений, в ходе которых был уничтожен 61 российский военнослужащий, еще 116 ранены и пятеро были взяты в плен.

ВСУ продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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