Череватый: Украинские военные продолжают удерживать позиции в Бахмуте

Украинские военные продолжают удерживать позиции в Бахмуте и отбивать атаки оккупантов. Защитники не вышли из города.

Украинские военные продолжают удерживать позиции в Бахмуте и отбивать атаки оккупантов. Защитники не вышли из города.

Как передает Report, об этом сообщил "Суспільному" спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Враг ежедневно массовыми ударами артиллерии, авиации уничтожает, и наши подразделения сообщают, что ситуация очень тяжелая. Наши военные держат фортификационные сооружения и несколько помещений юго-западной части города. Идут тяжелые бои", - заявил он.

При этом Череватый добавил, что оккупанты уделяют символическое значение Бахмуту, однако заявления о взятии города были преждевременными. ВСУ продолжают давить на врага на флангах.

"Россия привлекает внимание к этому Бахмуту, будто они взяли Днепр. На самом деле не взяли до конца. Город уничтожен, никакой военной и даже политической пользы он им не несет. Взять за 9 месяцев районный центр - не взяли. Мы пытаемся давить на флангах, не давать им покоя и по возможности контратаковать", - подчеркнул спикер.