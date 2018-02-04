Человек погиб из-за непогоды в Москве

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Один человек погиб и еще двое получили травмы из-за непогоды в Москве.

Как передает Report, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва ЛЭП. Еще двое получили травмы», ­– написал Собянин на своей странице в «ВКонтакте».

По информации мэра, в городе повалены уже 360 деревьев. Градоначальник добавил, что в ближайшее время погода в Москве не нормализуется. В воскресенье в Москве ожидается мощный снегопад и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с.

«От деревьев и проводов надо держаться подальше», – резюмировал мэр.