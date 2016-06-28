Челик, обвиняемый в убийстве российского пилота, останется в тюрьме еще на год

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Гражданин Турции Алпарслан Челик, обвиняемый в убийстве российского пилота на севере Сирии, останется в заключении как минимум до 8 июня 2017 года.

Как сообщает Report, об этом передает агентство Anadolu.

В информации отмечается, что Челик был приговорен к 2,5 летнему тюремному заключению и штрафу в размере 2 тыс. лир за подделку денежных купюр.

Прокуратура города Измир ведет расследование в отношении Челика по обвинению в убийстве российского пилота.