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Чехия выдаст США азербайджанского криминального авторитета

Чехия выдаст США азербайджанского криминального авторитета Министр юстиции Чехии Павел Блажек подписал распоряжение о выдаче США задержанного в республике выходца из Азербайджана, криминального авторитета, гражданина Грузии Полада Омарова.
В регионе
18 июля 2023 г. 10:52
Чехия выдаст США азербайджанского криминального авторитета

Министр юстиции Чехии Павел Блажек подписал распоряжение о выдаче США задержанного в республике выходца из Азербайджана, криминального авторитета, гражданина Грузии азербайджанского происхождения Полада Омарова.

Как сообщает Report, об этом пишет чешское издание "Право".

Процесс экстрадиции Омарова должен быть осуществлен в течение ближайших дней. На основе международного ордера на арест он был задержан в Чехии в январе и с тех пор находится под стражей. Вскоре после его задержания стало известно, что американская прокуратура обвинила трех криминальных авторитетов из стран Восточной Европы, связанных с властями Ирана, в подготовке убийства живущей в США иранской журналистки и правозащитницы Масих Алинеджад.

Городской суд в Праге в конце мая постановил, что Омаров может быть выдан в США, а также в Грузию и Казахстан, которые тоже затребовали его экстрадиции из Чехии для привлечения к уголовной ответственности. Чешские СМИ сообщали ранее, что Омаров возглавлял организованную преступную группировку, которая терроризировала азербайджанские общины в России и в Украине.

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Версия на английском языке Czech Republic to extradite Azerbaijani criminal kingpin to US
Версия на азербайджанском языке Çexiya azərbaycanlı kriminal avtoriteti ABŞ-a təhvil verəcək

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