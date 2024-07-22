О нас

Чехия с сентября может ускорить доставку боеприпасов в Украину

Чехия с сентября может ускорить доставку боеприпасов в Украину В Украину в июле и августе должны поступить еще 100 тыс. единиц боеприпасов по чешской программе военных закупок для Киева по всему миру.
В регионе
22 июля 2024 г. 12:21
Чехия с сентября может ускорить доставку боеприпасов в Украину

В Украину в июле и августе должны поступить еще 100 тыс. единиц боеприпасов по чешской программе военных закупок для Киева по всему миру.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом в Брюсселе журналистам заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

"За июль и август всего мы направим еще 100 тыс. единиц. С сентября эти поставки пойдут в более быстром темпе", - сказал он.

В конце июня премьер-министр Чехии Петр Фиала отчитался о поставках в Украину первой партии артиллерийских снарядов в соответствии с данной программой.

Ранее Фиала анонсировал, что Чехия уже заключила контракты на поставку 180 тыс. артиллерийских боеприпасов для Украины.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Czech Republic to accelerate ammunition deliveries to Ukraine from September

Самое читаемое

Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
18 июля 2024 г. 11:54
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
18 июля 2024 г. 11:59
Новак: В рамках Север-Юг между Астара и Решт будет построена железная дорога
Новак: В рамках "Север-Юг" между Астара и Решт будет построена железная дорога
17 июля 2024 г. 09:33
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
18 июля 2024 г. 10:57
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
20 июля 2024 г. 14:12
Первый рейс танкера Зангилан состоялся в туркменский порт Аладжа
Первый рейс танкера "Зангилан" состоялся в туркменский порт Аладжа
17 июля 2024 г. 10:49
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
17 июля 2024 г. 12:58
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
20 июля 2024 г. 19:48
В России на водоемах за сутки погибли 29 человек
В России на водоемах за сутки погибли 29 человек
18 июля 2024 г. 09:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi