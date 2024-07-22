Чехия с сентября может ускорить доставку боеприпасов в Украину

В Украину в июле и августе должны поступить еще 100 тыс. единиц боеприпасов по чешской программе военных закупок для Киева по всему миру.

В Украину в июле и августе должны поступить еще 100 тыс. единиц боеприпасов по чешской программе военных закупок для Киева по всему миру.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом в Брюсселе журналистам заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

"За июль и август всего мы направим еще 100 тыс. единиц. С сентября эти поставки пойдут в более быстром темпе", - сказал он.

В конце июня премьер-министр Чехии Петр Фиала отчитался о поставках в Украину первой партии артиллерийских снарядов в соответствии с данной программой.

Ранее Фиала анонсировал, что Чехия уже заключила контракты на поставку 180 тыс. артиллерийских боеприпасов для Украины.