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Чехия поддержала Грузию на пути в ЕС

Чехия поддержала Грузию на пути в ЕС Чехия поддерживает усилия Грузии по вступлению в Евросоюз.
В регионе
11 декабря 2023 г. 20:47
Чехия поддержала Грузию на пути в ЕС

Чехия поддерживает усилия Грузии по вступлению в Евросоюз.

Как передает Report со ссылкой ТАСС, об этом по итогам переговоров с находящейся в республике с визитом грузинским президентом Саломе Зурабишвили заявил глава чешского государства Петр Павел, слова которого привело информационное агентство ČTK.

"Мы поддерживаем Грузию на пути в ЕС", - отметил Павел. Чехия, по его словам, выступает за расширение сообщества за счет принятия государств, руководствующихся демократическими принципами. "Мы должны поддержать все [такие] европейские страны и дать им надежду [на присоединение к ЕС]", - отметил президент.

Зурабишвили встретилась также со спикером Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии Маркетой Пекаровой-Адамовой. Речь шла о процессе расширения ЕС и ситуации на Украине. Во вторник грузинский лидер встретится с председателем Сената (верхней палаты парламента республики) Милошем Выстрчилом.

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